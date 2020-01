Napoli-Amrabat, manca l’accordo sulla durata del contratto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Napoli punta a chiudere anche con Sofyan Amrabat per rafforzare il centrocampo. L’intesa con Hellas è stata raggiunta, ma resta un nodo da sciogliere con il calciatore. Le indiscrezioni sulle cifre parlano di un accordo da 1 milione e 750mila euro a stagione, ma non ci sarebbe l’accordo per la durata del contratto. Il Napoli propone 5 anni di contratto, mentre il giocatore ne vorrebbe. Su un quinquennale, vorrebbe una clausola rescissoria di 50 milioni al massimo. L'articolo Napoli-Amrabat, manca l’accordo sulla durata del contratto ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

