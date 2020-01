Malore sul volo per le Seychelles, morta donna di 46 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Finisce in modo tragico e inaspettato la vacanza di Liliana Copetti. La donna, di 46 anni, aveva accusato un Malore mentre era sul volo per le Seychelles. La 46enne era originaria di Sotto il Monte ma risiedeva dal 2015 a Mapello. Liliana Copetti è deceduta dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero nel Central hospital di Victoria, nell’isola di Mahé. Malore in volo, muore 46enne Le condizioni della donna sono drammaticamente peggiorate negli ultimi giorni fino ad arrivare al coma e infine alla morte. Liliana era partita il 28 dicembre in compagnia di alcuni amici per festeggiare la fine dell’anno nelle paradisiache isole del famoso arcipelago dell’oceano Indiano. Secondo alcune testimonianze, la donna aveva iniziato ad accusare sintomi di malessere prima di salire sul primo aereo. Il volo doveva infatti effettuare uno scalo a Dubai per poi ripartire verso l’oceano Indiano. A Dubai ... Leggi la notizia su notizie

