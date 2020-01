LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: 2° Moelgg, ora gli ultimi 15 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Mancano gli ultimi 15 atleti. In testa Hadalin con 0.05 su Moelgg e 0.11 su Read. 5° Maurberger, 11° Tonetti, 13° Razzoli, 14° Gross. 21.07 Moelgg è secondo per soli 5 centesimi alle spalle di Hadalin, peccato. 21.05 Il canadese Read scia bene sul muro ed è secondo a 0.11 da Hadalin. Tocca a Mandred Moelgg, 1 decimo di vantaggio sullo sloveno. 21.04 Malissimo Razzoli, 11° a 0.84. Gli azzurri stasera stanno deludendo: ci risolleverà Vinatzer? 21.02 Rodes perde progressivamente su tutta la pista ed è 10° a 83 centesimi, alle spalle di Maurberger e Tonetti. Ora Razzoli, parte con 0.04 su Hadalin: un nulla. 21.01 Nuovo leader: lo sloveno Hadalin scavalca Simonet per 12 centesimi. Nessuno ha portato a termine una manche mostruosa. Il prossimo a partire sarà il croato Rodes con 3 centesimi di vantaggio. 20.59 Un buon Maurberger è secondo a ... Leggi la notizia su oasport

