L'età dei cani in anni umani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il mito vuole che a ogni anno umano ne corrispondano sette canini, ma c'è poco di scientifico. Per una stima più solida ci viene in aiuto l'epigenetica. di Anna Romano “Che età avrebbe il mio cane se fosse un essere umano?”. Tutti, almeno una volta, ci siamo ritrovati a chiedercelo. E tutti abbiamo probabilmente sentito il vecchio mito secondo cui a un anno umano corrispondono approssimativamente sette anni canini. Come ricorda qui lo Smithsonian Magazine, la formula ha davvero (...) - Ambiente / Animali, , Cane Leggi la notizia su feedproxy.google

Quirinale : #Mattarella: Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Se possibile ancor di più oggi che la durata della vita è… - BK63805720 : In IT età dei profughi senza documenti determinano in base alla dentatura, soggetto risultava senza denti e lo clas… - Black300Joe : @christi35368370 @GiuseppeMacca2 @borghi_claudio @AWrit3r @Stufo_Marcio @d_condorelli Nessuno vuole andare in pensi… -