Le auto più vendute in Italia nel 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Quali sono le auto più vendute in Italia nel 2019? Le regine del nostro mercato sono sempre due «piccole», in questo caso due best seller come la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon, che nonostante l'età - sono in giro rispettivamente dal 2012 e dal 2011 - si mantengono ben salde in testa alla classifica, testimoniando che la maggiore parte degli Italiani continuano a preferire auto piccole e dal prezzo contenuto. Il podio firmato FCA non si è concretizzato per poco più di mille automobili, un quantitativo che ha permesso alla Dacia Duster di issarsi al terzo posto, scavalcando la Fiat 500X. Dopodiché, dal quarto posto in giù, le sorprese diminuiscono, anche se fa un certo effetto non vedere nella top ten modelli come le Fiat 500 e 500L, le Volkswagen Polo e Golf, la Ford Fiesta e la Opel Corsa. Scopriamo, dunque, quali sono le auto più vendute in Italia nel 2019. 1 Fiat Panda (138.132 ... Leggi la notizia su gqitalia

