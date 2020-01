Jim Carrey malattia: «Oggi non mi sento più affogare per la depressione» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo abbiamo visto protagonista di commedie brillanti come Ace Ventura – L’acchiappanimali, The Mass – Da zero a mito, Scemo & più scemo, Il Grinch e Una settimana da Dio, ma anche in film drammatici quali The Truman Show, Man On the Moon e A Christimas Carol. Stiamo parlando di Jim Carrey, versatile attore canadese naturalizzato statunitense, che ha raccontato a Il Corriere della Sera la sua lunga battaglia contro la depressione, in cui è piombato nel 2015, grossomodo quando la compagna Cathriona White, truccatrice irlandese, si è tolta la vita con un’overdose di medicine appena cinque giorni dopo essere stata lasciata dal divo. Nel corso dell’intervista il 57enne, che non ha fatto mai mistero della malattia, a cuore aperto ha parlato delle sue debolezze e di come sia riuscito Oggi ad accettarle, a controllare l’ansia che lo ha stretto a lungo come in ... Leggi la notizia su urbanpost

