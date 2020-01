Indra: acquista Sia e si rafforza in ambito cybersecurity (2) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (Adnkronos) – “L’integrazione di Sia e il business cybersecurity di Indra crea un leader altamente specializzato in questo mercato, con un’offerta ampia e integrata e con una presenza transnazionale in grado rispondere alle minacce globali. La nuova entità sarà supportata da oltre 1.000 professionisti altamente qualificati ed esperti in cyber-security, composto da team di consulenza specializzati in diverse aree complementari. Questa leadership e l’ambizione di crescita conferiscono alla somma di Indra e Sia un’elevata capacità di acquisire talenti “, afferma Cristina Ruiz, direttore generale di Minsait, la società che raggruppa il business dell’Information Technology di Indra.“è una soddisfazione personale e professionale avere realizzato con il nostro team, per 30 anni, un’azienda della reputazione di SIA. Sono molto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

