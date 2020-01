Incredibile in Serie C: può iscriversi un club di Malta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il campionato di Serie C regala sempre molte emozioni, la stagione entra sempre di più nel vivo e dopo la pausa lunga per le vacenze natalizie le ssquadre sono tornate ad allenarsi in vista della prossima giornata. La terza Serie italiana risulta sempre molto affasciante ma non mancano i problemi, sono infatti diverse le squadre che devono fare i conti con problemi dal punto di vista economico, club anche blasonati ma che si trovano in difficoltà, Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove riforme ma ancora la strada da seguire è lunga. Nel frattempo arriva una novità clamorosa, come riporta calciomercato.com nella prossima stagione potrebbe partecipare un club di Malta che si chiamerà Malta SA e prenderà parte girone A della Serie C italiana con la guida tecnica che sarà affidata a Michele Santoni, ex-match analyst dell’Ajax. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

