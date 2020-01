Il giovane oboista airolano Salvatore Ruggiero vince il concorso “Franco di Franco” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è aggiudicato il primo premio assoluto con il punteggio 100/100 nella categoria “Scuole Secondarie di I grado” riservata ai musicisti dagli 11 ai 13 anni. Dopo aver preso parte in autunno al concorso musicale nazionale “Franco Di Franco”- Città di Positano, promosso dall’associazione omonima per valorizzare e promuovere i giovani interpreti e gli allievi di scuole e accademie nel ricordo del musicista positanese Franco Di Franco, il 4 gennaio scorso Salvatore Ruggiero ha ricevuto un ulteriore sigillo al suo talento musicale nel corso della cerimonia di premiazione presso l’oratorio della Chiesa Santa Maria Assunta di Positano, dove ha eseguito Sonata in fa maggiore di Donizetti accompagnato al pianoforte dal M°Antonio Amoriello. E’ questo solo l’ultimo in ordine temporale dei meravigliosi successi che il giovanissimo musicista di Airola, Salvatore Ruggiero, ... Leggi la notizia su anteprima24

ilvaglio1 : Airola - Il giovane oboista Ruggiero vince il concorso “Franco di Franco” #SalvatoreRuggiero #musica… -