I procioni sorpresi in giardino si fingono statue: il video (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si sono intrufolati furtivamente, di notte, in un giardino privato, quatti quatti. Due procioni pensavano di farla franca, ma il proprietario del terreno è uscito di casa, li ha scoperti e ha dato un piccolo colpetto al vetro della finestra. Il rumore ha messo in allarme i due piccoli animali che, sorpresi nella loro imboscata, si sono immobilizzati come se fossero due statue, uno mentre si muoveva sulle quattro zampe e l’altro in equilibrio sulle due posteriori, con quelle anteriori spalancate. https://www.youtube.com/watch?v=g1KkVR-MFEE Per i due orsetti lavatori si tratta di un meccanismo di difesa, comune ad altri animali che cercano di passare inosservati nelle circostanze rischiose. La tanatosi, ad esempio, è quel comportamento che prevede di fingersi morti in situazioni avvertite come pericolose (come quando si viene colti di sorpresa o ci si trova senza via di fuga) e che ... Leggi la notizia su vanityfair

