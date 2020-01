“I ne..i non entrano”: ragazzi cacciati dal Costez Nikite, la discoteca licenza i buttafuori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "Quelli come voi la discoteca non li vuole. I ne..i non li faccio entrare". È la frase che alcuni ragazzi di colore si sono sentiti rivolgere la sera di sabato 4 gennaio dal buttafuori all'ingresso della discoteca Costez Nikita, locale di Grumello sul Monte in provincia di Bergamo. L'episodio di razzismo è stato denunciato da una ragazza che era presente. Il locale, sommerso dalle critiche, ha preso le distanze e condannato l'accaduto, annunciando di aver interrotto i rapporti con la società che gestisce il servizio di ingresso. Leggi la notizia su milano.fanpage

