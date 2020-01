Grande Fratello Vip 2020: Ivan Gonzalez concorrente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ivan Gonzalez Nuova esperienza televisiva italiana per lo spagnolo Ivan Gonzalez, protagonista di Grande Fratello Vip 2020. Ivan Gonzalez è nato a Jerez de la Frontera il 17 gennaio 1992. Modello e influencer di professione, è diventato famoso in Spagna dopo la partecipazione, nel ruolo di tronista, a Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione iberica del nostrano Uomini e Donne. Successivamente, ha avuto l’opportunità di prendere parte al reality show Supervivientes, dove ha conosciuto la showgirl italiana Paola Caruso, anche lei in gara. Il rapporto ‘d’amore ed odio’ instaurato in Honduras con l’ex bonas di Avanti un Altro lo porta in Italia, visto che Barbara D’Urso decide di ospitarlo in una delle puntate di Pomeriggio Cinque. Nell’estate del 2018, Ivan è poi tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip e nel villaggio ... Leggi la notizia su davidemaggio

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -