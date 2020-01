È Mbappè il calciatore più caro al mondo (265,2 milioni) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) MBAPPE'ZANIOLODYBALABARELLACRISTIANO RONALDOLUKAKU E LAUTAROSTERLINGMESSISALAHMBAPPE'I calciatori, lo sappiamo, hanno il prezzo del cartellino attaccato al collo della maglia e per conoscerne il prezzo si deve passare il codice a barre. Ci ha pensato il Cies – ovvero l’Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport – a fissare grazie ad un algoritmo che ha tenuto conto di diverse variabili (età, prestazioni, trasferimenti, costi e benefici in campo e alla società) la valutazione dei primi 100 top-player del mondo. Nella lista ci sono molte sorprese. Al primo posto, per distacco, c’è il francese Kylian Mbappè, valutato 265,2 milioni di euro, cioè l’equivalente di 53 Bugatti Divo, ovvero la macchina più costosa al mondo. Mbappè, figlio di una famiglia originaria del Camerun, ha 21 anni, ha già vinto il Mondiale con la Francia nel 2018 e pochi mesi fa ha raggiunto i 100 gol ... Leggi la notizia su vanityfair

