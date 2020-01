Darko Kovacevic, l’ex attaccante di Juventus e Lazio vittima di un agguato: ferito a una gamba (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ex attaccante di Juventus e Lazio Darko Kovacevic è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio. Il centravanti serbo, oggi direttore sportivo in Grecia, è stato ferito a una gamba: “Ho visto un uomo scendere da una macchina con una pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra. Lui mi ha sparato, è risalito in macchina ed è fuggito”, ha raccontato al sito OnSport. L’agguato è avvenuto mentre il 46enne lasciava la sua abitazione nella capitale greca. Soccorso da un’ambulanza, Kovacevic si trova ora ricoverato in ospedale. La polizia sta indagando per provare a ricostruire chi e perché abbia sparato all’ex calciatore prima di darsi alla fuga a bordo di una Smart, ritrovata poco dopo in fiamme non lontano dal luogo dell’agguato. Kovacevic ha giocato in Italia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

