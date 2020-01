Barbara d’Urso e Alfonso Signorini suggellano la ritrovata armonia e si scambiano complimenti in diretta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi ama il mondo dello spettacolo ha seguito in questi anni, la sorta di guerra a distanza tra Barbara d’urso e Alfonso Signorini che, per lungo tempo, non si sono trattati. I motivi chiaramente sono diversi ma non è importante guardare indietro ma solo avanti: i due conduttori infatti hanno fatto pace. E oggi per la prima volta Barbara d’urso, da uno dei programmi più visti di Canale 5, Pomeriggio 5, ha lanciato la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Negli ultimi anni mai nessun collegamento con Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi per le edizioni dei reality a dimostrazione che in casa Mediaset, il gioco di squadra, sia una cosa rara. Ma con il GF VIP 4 le cose cambiano. Già ieri, nella prima puntata dell’anno di Pomeriggio 5, la d’Urso aveva annunciato che ci sarebbero state interviste, esclusive e clip dedicate al reality che troverà ampio spazio nel suo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

