ATP Cup 2020, i risultati del 8 gennaio (sessione serale). Schwartzman guida l'Argentina ai quarti. Inutile la vittoria del Sudafrica sulla Francia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è da poco conclusa la sessione serale dell'ultima giornata della fase di qualificazione dell'Atp Cup. Nella gara più attesa di giornata l'Argentina ha strapazzato la Croazia per 3-0. Grandissima delusione in casa Francia che ha visto sfumare le residue possibilità di qualificazione sotto i colpi del Sudafrica. La Georgia ha vinto lo scontro tra ultime del Gruppo B contro l'Uruguay. I transalpini avrebbero dovuto vincere 3-0 per avere ancora qualche possibilità di passare alla fase ad eliminazione diretta. La vittoria di Simon (2-6 6-2 6-2) contro Harris aveva illuso i Galletti. Nel secondo singolare di giornata non è sceso in campo Monfils ma al suo posto è stato impegnato Paire che ha vinto senza troppe difficoltà il primo parziale con il punteggio di 6-2 su Anderson. Il sudafricano è rimasto ben concentrato e ancorato al match, conquistando il tie-break nel ...

