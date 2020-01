Antonella Clerici, chiarimento su Sanremo 2020: “Mi è stato accennato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sanremo 2020, Antonella Clerici co-conduttrice? “Amadeus me lo ha accennato, ma…” Non è ancora stata confermata la presenza di Antonella Clerici al Festival di Sanremo 2020 di Amadeus: a farlo capire sono state le dichiarazioni che la stessa ha rilasciato al settimanale Chi, il cui ultimo numero è uscito in edicola proprio oggi. Sulle pagine della nota rivista, l’ex conduttrice de La prova del cuoco a proposito del Festival della canzone italiana 2020 ha dichiarato: Amadeus mi ha accennato qualcosa e se mi vorrà io per lui ci sarò. Questo, però, dovrà essere il suo Festival di Sanremo: dovrà essere lui a brillare. Ti lascio una canzone torna con Antonella Clerici: “Condurrò un format musicale molto simile” Aspettando, quindi, di sapere se la sua presenza sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2020 verrà ufficializzata o meno, Antonella Clerici ... Leggi la notizia su lanostratv

notizieit : #Sanremo 2020, Antonella Clerici: “Andrò a trovare Amadeus” - AndreaFilocomo : RT @cheTVfa: 10 ragazze per... #Amadeus! Dal quotidiano @ilsecoloxix, si apprende che oltre a Diletta Leotta, sembrano ormai certe a #Sanre… -