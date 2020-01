60 anni di “Tutto il calcio”, con l'orecchio alla radio aspettando il gol (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono 60 anni, di sogno e di avventura: per tutti noi che, bambini, siamo cresciuti con le voci di “Tutto il calcio minuto per minuto”, il compleanno della popolare trasmissione (10 gennaio) ci appartiene, perché “Tutto il calcio” fa parte della nostra infanzia, di un football soprattutto immaginato, in quei tempi di poca televisione. Noi stavamo lì, nella nostra cameretta, ad attendere le notizie della nostra squadra del cuore. La radio rappresentava il nostro totem, la nostra terra promessa, lo scrigno dei desideri.“Scusa Ameri, interrompiamo dallo stadio Comunale di Torino...”. Quello era l’attimo del tutto o del niente, della felicità o della malinconia, del buio o del miele: la mia Juventus ha segnato o ha subito gol? Il tempo restava sospeso e quei secondi duravano un’eternità. Quel programma si era, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

