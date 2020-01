Ultimo, il simpatico rimprovero della sua ex bidella Angelina (Di martedì 7 gennaio 2020) Il cantante Ultimo, sempre pronto a messaggi di sostegno per i suoi fans, ha trascorso le vacanze di Natale con la sua famiglia e ne ha approfittato per tornare nel suo quartiere nativo. Lì ha fatto visita alla bidella della sua scuola. La donna ha rimproverato il cantautore per un motivo ben preciso. Ultimo, l’ex bidella Angelina contro i tatuaggi Ultimo, che al Festival di Sanremo 2019, si è posizionato secondo con I tuoi particolari, è tornato a San Basilio, quartiere di Roma in cui è nato e cresciuto per stare con la sua famiglia per le vacanze di Natale. Il cantante ha incontrato Angelina, la bidella della sua vecchia scuola che, come racconta lui stesso in una storia Instagram, gli ha fatto una ramanzina particolare. “L’unica che a scuola mi voleva bene” si legge sul social network. Tra i due c’è stato uno scambio molto caloroso, Ultimo ha immortalato Angelina tra un ... Leggi la notizia su thesocialpost

