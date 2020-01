Ultime su Lobotka, gelo sulla trattativa (Di martedì 7 gennaio 2020) Ultime su Lobotka – La pista che porta a Stanislav Lobotka ha subito un raffreddamento nelle Ultime ore. Ultime su Lobotka – L’affare Lobotka non decolla, stando a quanto riportato da Sky Sport, lo slovacco resta il principale obiettivo per la mediana azzurra. Ciò che traspare è la non totale volontà da parte del Celta di concludere l’operazione. Il Napoli spinge per portare il nazionale slovacco in azzurro ma è pronto a vagliare diversi profili. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Retroscena Immobile-Napoli, l’agente: “Era fatta, ma per i capricci di qualcuno è saltato tutto!” VIDEO – Auriemma: “Sono indignato, il Napoli regala punti! Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe lo stesso!” Napoli, report allenamento: terapie per Maksimovic, differenziato per Koulibaly Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - SiamoPartenopei : SKY - Amrabat al Napoli: Giuntoli incontra gli agenti a Milano, le ultime! Si complica l'affare Lobotka - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli, #Nzonzi 'blocca' #Lobotka: le Ultime di -