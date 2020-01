Tutto quello che avreste voluto chiedere a Gigi Marzullo (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha intervistato 6000 personaggi. Una ventina di domande ciascuno farebbero una media di 120mila domande spalmate su 30 anni di carriera. La filosofia del “marzullismo” è diventato un neologismo che è entrato anche nell’enciclopedia Treccani. Gigi Marzullo per il lancio del suo ultimo libro, “Non ho capito la domanda. 365 dubbi e novelli per Tutto l’anno”, si è sottoposto al gioco della verità. In monomaniacale camicia a righe orizzontali, il frontman di Rai Uno si è messo a nudo davanti a un parterre, prevalentemente femminile, convocato da Teresa Naldi e Marta Catuogno, vicepresidente nazionale di AIDDA, associazione imprenditrici e dirigenti d’aziende. Sulla terrazza spalancata sul golfo di Napoli del Renaissance Hotel Mediterraneo, in mezzo a maschere e pulcinellate creazioni del maestro presepaio Marco Ferrigno di San Gregorio Armeno, Marzullo confessa di essere timido e di non ama ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Brescia 100 anni fa Arturo Benedetti Michelangeli. Alla musica ha datto tutto quello poteva dare.… - matteosalvinimi : Farò tutto quello che è umanamente possibile, con l’aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria, per restituire ag… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter si muove per #Eriksen: tutto quello che c'è da sapere -