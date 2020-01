Scoperta un’onda gigante nella Via Lattea: porta culle di stelle e ridisegna la mappa 3D della nostra galassia (Di martedì 7 gennaio 2020) Scoperta nella Via Lattea una gigantesca ‘onda’ di gas, lunga 9.000 anni luce e larga 400, che trasporta culle di stelle interconnesse fra loro. Con un ‘fronte’ che arriva a quasi 500 anni luce dal Sole, l’onda è stata individuata grazie alla nuova mappa 3D della galassia tracciata dal satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa). I dati, pubblicati su Nature da un gruppo di astronomi coordinato dall’Università di Harvard, permettono di ribaltare le teorie formulate negli ultimi 150 anni sulla nascita delle stelle nostre vicine di casa. “Se osserviamo le stelle più giovani del cielo, vediamo che non sono allineate con il piano della Via Lattea: per questo, in passato, si è ipotizzato che si formassero in regioni disposte ad anello intorno al Sole, la cosiddetta cintura di Gould”, spiega Ronald Drimmell, ricercatore ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Scoperta un’onda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scoperta un’onda