Roma, buone notizie per Fonseca: Cristante parzialmente in gruppo (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, Paulo Fonseca potrebbe presto ritrovare un tassello fondamentale della sua squadra: Bryan Cristante torna parzialmente in gruppo La Roma ha subito una battuta d’arresto contro il Torino: la doppietta di Belotti ha fermato la corsa della squadra di Paulo Fonseca, dopo una fine di 2019 in grande spolvero. Fonseca potrebbe presto ritrovare una delle grandi certezze della sua formazione, come perno del centrocampo: Bryan Cristante. L’ex centrocampista dell’Atalanta era fermo dal 20 ottobre e oggi si è parzialmente allenato con il gruppo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI ROMA - Trauma contusivo per Zaniolo, buone notizie da Cristante - StefanoDePonte : QUI ROMA - Trauma contusivo per #Zaniolo, buone notizie da #Cristante #RomaJuve - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Trauma contusivo per Zaniolo, buone notizie da Cristante -