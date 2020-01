PS5 no, un'auto elettrica chiamata Vision-S sì. Sony sorprende al CES 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Diciamoci la verità, pochissimi si aspettavano davvero l'annuncio in pompa magna di PS5 nel corso del CES 2020 e infatti Sony non ha sorpreso più di tanto quando ha solamente svelato il logo ufficiale della prossima generazione. Va però detto che Sony ha decisamente sorpreso in un altro ambito.La compagnia ha infatti annunciato un'auto, una concept car elettrica chiamata Vision-S. Si tratta di una sorta di dimostrazione delle diverse forze del colosso giapponese passando dai prodotti d'intrattenimento ai sensori e ad altro ancora. La Vision-S è caratterizzata da 33 sensori diversi all'interno e all'esterno dell'abitacolo, audio a 360 gradi, connettività costante ed elementi provenienti da partner di primo piano come BlackBerry e Bosch. A corredare il tutto anche una "piattaforma elettrica di nuova progettazione" realizzata da Magna e pensata per essere alla base di molti altri veicoli ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : PS5? Meglio un'auto elettrica. #VisionS #Sony #CES2020 #PS5 - videorecensione : PS5, Tv e...AUTO: Cos'ha presentato SONY al CES 2020 -