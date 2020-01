Orrore sulla spiaggia, capodoglio esplode con 100 kg di rifiuti dentro (Di martedì 7 gennaio 2020) Orrore sulla spiaggia, capodoglio esplode con più di 100 kg di rifiuti dentro lo stomaco Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda che risale ad oltre un mese fa ed è accaduta in Scozia. Esperti di salvataggio in mare hanno parlato di una “allarmante e vergognosa” … L'articolo Orrore sulla spiaggia, capodoglio esplode con 100 kg di rifiuti dentro proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Pius_XII : RT @paciolla_sabino: Sulla Pachamama il card. dice: “Noi crediamo nell’unico Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Adoriamo solo lui, mentre a… - Apollon65601171 : RT @paciolla_sabino: Sulla Pachamama il card. dice: “Noi crediamo nell’unico Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Adoriamo solo lui, mentre a… - a_den2017 : RT @giusy6156: @a_den2017 Bastaaaa! Non se ne può più di questa disumanità. È un orrore continuo. Gli umani sono un vero e proprio cancro p… -