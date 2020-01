New Amsterdam 2 e Station 19 2 in coppia su Canale5: la data ufficiale di messa in onda e news sulla programmazione (Di martedì 7 gennaio 2020) Finalmente abbiamo una data ufficiale che non cambierà più, almeno per il momento: New Amsterdam 2 e Station 19 2 andranno in onda in coppia su Canale5 a partire da martedì prossimo, il 14 gennaio. Finalmente il dado è tratto e dopo una serie di slittamenti che hanno riguardato il medical drama e l'annunciata La Cattedrale del Mare, finalmente Canale5 ha deciso di confermare la messa in onda, almeno del primo. Max e i suoi torneranno in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset con quella che possiamo definire una vera e propria maratona di emergenze mediche e drammi personali per un totale di almeno quattro ore.Ad aprire le danze il martedì sera, dal 14 gennaio, ci penserà proprio New Amsterdam 2 in onda con ben tre episodi, dalle 21.20 a mezzanotte quando poi lascerà il posto a Station 19 2 che andrà avanti per ben due episodi fino a bel oltre l'una di notte. Una vera e propria ... Leggi la notizia su optimaitalia

jughat : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 2x9 - The Island - jughat : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 2x7 - Good Soldiers - MediasetPlay : Una grossa perdita per il Dr. Max Goodwin. Chi lo avrà abbandonato per sempre? I nuovi episodi di New Amsterdam st… -