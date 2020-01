Neonato rimasto senza latte la mattina di Capodanno (Di martedì 7 gennaio 2020) Una vicenda che ha sciolto i cuori di tutti, è accaduta la mattina di Capodanno, a San Pancrazio, frazione di Palazzolo, in provincia di Brescia. Un Neonato è rimasto senza latte e gli agenti della polizia locale, sono riusciti a procurarlo e a portarlo a casa sua. Un evento davvero incredibile, che ha sciolto i cuori di migliaia di persone, che sono venute a conoscenza di questo gesto meraviglioso. Secondo le informazioni che sono state rese note, nelle ultime ore, era la mattina di Capodanno, quando il papà del piccolo è uscito per andare nella farmacia del posto, per cercare il latte in polvere che avevano terminato. La mamma era rimasta a casa con il Neonato, che aveva fame e non smetteva di piangere. L’uomo però, quando è arrivato davanti la farmacia di San Pancrazio, ha scoperto che era chiusa, vista la festività. Proprio in quel momento è iniziato ad andare nel panico ed ... Leggi la notizia su bigodino

