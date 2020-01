Mercato Juventus, ora cambia tutto: coinvolti Emre Can e Rabiot! Sorride Sarri… (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercato Juventus- Dopo la strepitosa vittoria contro il Cagliari, la Juventus è pronta a continuare la sua cavalcata in campionato in attesa di qualche novità sul fronte Mercato. Nelle ultime ore, Fabio Paratici ha ammesso che i bianconeri non interverranno sul Mercato in entrata. La sensazione è che la Juventus voglia trattenere a Torino anche Emre Can, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. Il tedesco potrebbe prendere il posto di Khedira in lista Champions. La sua cessione potrebbe esser rinviata in vista della prossima estate. Mercato Juventus, Rugani unica cessione? Tutti i dettagli Nonostante le ultime indiscrezioni su una possibile cessione di Rabiot, i bianconeri non prenderanno in considerazione l’idea di cedere il francese dopo soli 6 mesi. Sarri ha confermato che l’ex PSG resterà alla Juventus soprattutto dopo le ottime prestazioni nelle ultime ... Leggi la notizia su juvedipendenza

SkySport : ? #UltimOra di mercato ?? #Juventus, mani su Dejan #Kulusevski #SkySport #SkyCalciomercato - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? - FantaMasterApp : 'Juventus, svolta mercato! Sarri rivela: “Pago una cena a Paratici”; ecco il nuovo piano!' -