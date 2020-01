LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: Fernando Alonso reagisce ed è 5°! Colpo doppio per Sainz (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE MOTO 13.21 CHE CARATTERE Fernando Alonso! Lo spagnolo, dopo la difficile giornata di ieri, chiude in quinta posizione a 6’14” da Sainz! Risalirà diverse posizioni in classifica. Per il classe 1981 di Oviedo si tratta del miglior piazzamento alla Dakar. 13.19 Carlos Sainz (Mini) ha festeggiato quest’oggi la 33ma vittoria di tappa alla Dakar, conquistando anche la leadership della classifica generale! 13.17 Ancora non arrivato al traguardo Fernando Alonso (Toyota): l’iberico era partito molto bene, poi ha perso posizioni strada facendo. 13.12 Terminata questa Terza tappa per le auto. Sainz (Mini) dominante: l’iberico si aggiudica il successo di giornata battendo il qatariota Al-Attiyah (Toyota) di 3’31”. Terzo il saudita Seidan (Mini) davanti al connazionale Al Rajhi (Toyota) e ... Leggi la notizia su oasport

