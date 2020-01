Lady Gaga: “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni” - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Lady Gaga parla per la prima volta in tv degli abusi subiti quando aveva solo 19 anni: "Sono stata violentata ripetutamente e ho sviluppato una sindrome da stress post-traumatico" La vita di Lady Gaga non è solo paillettes, lustrini e successi, ma nasconde dei momenti tragici che hanno segnato profondamente la vita dell’artista. Ospite del nuovo show di Oprah Winfrey, “Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus”, Lady Gaga non ha avuto remore nel mettersi a nudo raccontando la sua vita lontano dai riflettori e alcuni episodi che le hanno causato una serie di problemi, come le ripetute violenze fisiche cui è stata sottoposta quando aveva 19 anni. Una rivelazione scioccante che ha lasciato a bocca aperta i presenti in studio e che ha profondamente commosso la conduttrice che, al termine dell’intervista, ha raggiunto la cantante dietro le quinte per stringerla in un ... Leggi la notizia su ilgiornale

