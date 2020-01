Jennifer Lopez, si allena in palestra beccata dal compagno in una posizione bollente (FOTO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Jennifer Lopez in palestra dà il meglio di sé e il compagno la immortala con le sue curve mozzafiato: impazzisce il web Jennifer Lopez viene vista dal suo compagno in una posa bollente mentre si allena in palestra. Una posizione molto sexy che avrebbe conquistato lo sguardo del suo compagno che subito ha voluto riprenderla in modo tale da far emergere la sua bellezza e tutto il suo fascino nonostante la posa ginnica. Un siparietto simpatico quello sui social network, dove uno dei sex symbol più noti della Hollywood è stata ripresa mentre era in palestra insieme al suo compagno per sfogare lo stress. Jennifer Lopez trascina il compagno al suo allenamento La cantante americana cerca sempre di tenersi in allenamento, in forma perfetta e questa volta ha trascinato all’allenamento Alex Rodriguez, il suo compagno. Probabilmente lui voleva restare a casa a dormire ma visto che è stato ... Leggi la notizia su kontrokultura

