Incendi in Australia, le ultime stime del WWF: “oltre un miliardo di animali uccisi, è l’apocalisse” (Di martedì 7 gennaio 2020) Arriva un nuovo terribile aggiornamento sulla situazione Incendi in Australia. Secondo le ultime stime del WWF Australia, infatti, “oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli Incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia, una superficie equivalente all’intera Austria. Un bilancio che può essere descritto con una sola parola: apocalisse. Queste cifre sono state calcolate utilizzando una metodologia che stima l’impatto del disboscamento sulla fauna Australiana ed estrapolate dagli studi del Prof. Chris Dickman dell’Università di Sydney. Si tratta di una perdita straziante, che comprende migliaia di preziosi koala della costa centro-nord del New South Wales, insieme ad altre specie iconiche come canguri, wallaby, petauri, cacatua, potoroo e uccelli melifagi.” “Il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

