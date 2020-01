Il Paradiso delle Signore: Puntate 13-17 Gennaio 2020: Marta Perde il Bambino! (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 13 al 17 Gennaio 2020: Marta è costretta ad apprendere una tragica verità sulla sua gravidanza, mentre Umberto passa dei brutti momenti. Torna la speranza, tra tante difficoltà, per Federico… Vanno avanti le trame de Il Paradiso delle Signore. Dopo il tragico incidente di Federico, e la tristezza di tutti i suoi parenti che non hanno avuto il coraggio di dirgli la verità, altre cose purtroppo negative stanno per succedere. Prima di vedere di che cosa si tratta esattamente, facciamo un piccolo passo indietro alla settimana precedente. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Luciano e Roberta vengono sconvolti da una notizia inaspettata. Federico ha avuto un incidente che sembra essere piuttosto grave, anche se la precisa entità non è ancora chiara. Luciano parte alla volta di Bolzano per saperne di più, mentre le Veneri fanno un ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

DjMayone : RT @AptValdiSole: Chiudi gli occhi e immagina di essere in un #igloo a 2600 metri d'altezza ascoltando la musica di strumenti fatti di #ghi… - purplebarby : @Girl_in_Luv_089 Già la Mondadori è il paradiso delle Army??comunque grazie per l’informazione sei stata gentilissima???? - AptValdiSole : Chiudi gli occhi e immagina di essere in un #igloo a 2600 metri d'altezza ascoltando la musica di strumenti fatti d… -