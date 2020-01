Il Ken Umano: “Mi sento barbie, farò l’intervento per diventare donna” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Ken Umano non esiste più: al suo posto è nata Roddy, una bionda star del web in tutto e per tutto simile a barbie. A dare l’annuncio della “nascita” di Roddy è stato lo stesso Rodrigo Alves, il quale ha svelato di essersi sottoposto all’operazione per cambiare genere sessuale. Il Ken Umano diventa barbie A sorpresa Rodrigo Alves – che negli ultimi mesi aveva dichiarato di non volersi mai più sottoporre ad operazioni chirurgiche – ha stupito tutti annunciando di aver deciso di diventare donna. In un post sul suo profilo Instagram l’ex gieffino ha infatti dichiarato che si sarebbe sottoposto a un’operazione chirurgica per cambiare genere sessuale, e che adesso non sarebbe più Rodrigo bensì Roddy. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) in data: 5 Gen 2020 alle ore 1:03 PST Per qualcuno ... Leggi la notizia su notizie

