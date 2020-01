Ficarra e Picone criticano Sergio Mattarella: lui li chiama (Di martedì 7 gennaio 2020) Ficarra e Picone criticano Sergio Mattarella per il discorso di fine anno. Il Presidente della Repubblica li chiama al telefono I formidabili Ficarra e Picone, confermati alla conduzione di Striscia la Notizia, hanno ricevuto da Sergio Mattarella in persona una telefonata dopo aver criticato il discorso da egli pronunciato a fine anno. A rivelarlo è proprio il duo comico, totalmente incredulo dinnanzi ad un simile gesto. Tutto è partito il 1° gennaio, quando hanno ironicamente criticato l’intervento del Presidente della Repubblica Mattarella: doveva parlare del Palermo Calcio! Da buoni siciliani seguono con trasporto il club rosanero, precipitato nelle categorie inferiori, ma fino a pochi anni fa assolutamente una grande realtà del nostro panorama. Guidato dal vulcanico patron Maurizio Zamparini, l’undici siciliano si è tolto parecchie soddisfazioni, finendo persino in Europa. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

repubblica : Ficarra e Picone 'rimproverano' Mattarella e lui gli telefona - KontroKulturaa : Ficarra e Picone criticano Sergio Mattarella: lui li chiama - - AnnaIng995 : Ma solo a me la lotteria Italia del 6 gennaio fa venire in mente il 7 e l'8 di Ficarra e Picone? -