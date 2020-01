Epifania: calze fasciste a Trappeto, Legambiente ‘scelta deprecabile, sindaco si scusi’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Adesso a chiedere le scuse per le calze della Befana ‘fasciste’ regalate ieri ai bambini di Trappeto, piccolo comune del palermitano, è anche Legambiente Sicilia. L’associazione ambientalista tuona contro l’iniziativa del partito Forza Nuova di distribuire 100 calze nere – con tanto di logo – piene di dolci ai piccoli del paese ma soprattutto attacca il sindaco Santo Cosentino e la sua vice Rosa Orlando che hanno partecipato all’evento. “Quella delle calze nere della Befana inneggianti ad una formazione politica che si contrappone dichiaratamente ai valori su cui si fonda la nostra Costituzione rappresenta già di per sé iniziativa da condannare per il palese richiamo alla Befana fascista di mussoliniana memoria – afferma Legambiente Sicilia – Proprio per tale ragione va pesantemente ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

