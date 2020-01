Emily Ratajkowski: "Mi sarebbe piaciuto non essere considerata soltanto un corpo..." - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici Post motivazionale e femminista inaspettato da parte di Emily Ratajkowski, che sul suo profilo ha pubblicato uno scatto da adolescente con un lungo messaggio rivolto alle giovanissime Emily Ratajkowski non è solo un bel corpo. Una delle modelle più belle del mondo ha dimostrato in più di un'occasione di essere una donna con ideali e di non aver paura di portare avanti le sue idee, anche se scomode in alcune circostanze. È stata arrestata per aver manifestato contro la presenza di un uomo condannato per violenze nel Congresso degli Stati Uniti e ha più volte lanciato messaggi femministi, diventando anche autrice di un saggio pubblicato sulla prestigiosa rivista Harper's Bazaar. Uno degli ultimi post condivisi da Emily Ratajkowski sul suo profilo Instagram contiene un forte messaggio femminista di rivendicazione. È quasi una riflessione intima da parte della ... Leggi la notizia su ilgiornale

