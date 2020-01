Eleonora Daniele in attesa: l’annuncio in diretta tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele ha confessato in diretta televisiva di essere incinta della sua prima figlia. Lo scorso settembre la conduttrice è convolata a nozze con Giulio Tassoni, suo compagno da oltre 16 anni. Eleonora Daniele è incinta A mettere a tacere una volta per tutte il rumor che la voleva incinta ci ha pensato la stessa Eleonora Daniele, la quale ha finalmente confermato le voci in circolazione. La bella conduttrice – che a settembre era convolata a nozze con il suo storico compagno, Giulio Tassoni – ha rivelato di essere incinta della sua prima figlia. Una gravidanza desiderata e che giunge a coronamento dei 16 anni d’amore tra la conduttrice e suo marito. La proposta di nozze era giunta il 20 agosto 2017 – giorno del compleanno della conduttrice – quando l’imprenditore per festeggiare le aveva fatto trovare un prezioso anello. Eleonora Daniele non ... Leggi la notizia su notizie

zazoomblog : Eleonora Daniele è incinta- Video commozione a Storie Italiane: Si chiamerà... - #Eleonora #Daniele #incinta-… - notizieit : Eleonora Daniele in attesa: l’annuncio in diretta #tv - VitaDiLeoG : RT @Saverio_94: Eleonora Daniele annuncia di essere incinta a Storie Italiane. -