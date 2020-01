Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie Italiane confessa tutto. Quando nasce il bebè (Di martedì 7 gennaio 2020) Notizia bomba per la bella conduttrice italiana. Stiamo parlando di Eleonora Daniele che è incinta del primo figlio! Ma che gioia! I fan della conduttrice e della trasmissione che conduce – Storie Italiane – sono al settimo cielo. Pochi mesi Eleonora Daniele aveva coronato il suo sogno d’amore e aveva giurato amore eterno al suo Giulio Tassoni. E ora la notizia fantastica: è incinta e, nel 2020, diventerà mamma per la prima volta. A quanto pare il parto non è neanche tanto lontano: sembra che Eleonora Daniele finisca il tempo a primavera. Quindi il suo primo figlio nascerà tra qualche mese! La conferma della gravidanza di Eleonora Daniele, che era già nell’aria da un po’, è arrivata nell’ultimo numero di Dipiùtv. Il sospetto che la Daniele fosse incinta, però, c’era già: il pubblico lo aveva capito dall’abbigliamento. In genere Eleonora ha sempre optato per abiti aderenti, ma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Storie Italiane confessa tutto. Quando nasce il bebè) Playhitmusic… - kikapress : La giornalista rivela il sesso del nascituro a Storie Italiane... - novasocialnews : Eleonora Daniele è incinta: l'annuncio in diretta a ‘Storie Italiane’ #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -