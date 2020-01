Ciclismo, Diego Ulissi sarà uno degli uomini di punta della UAE Emirates per il Tour Down Under (Di martedì 7 gennaio 2020) Diego Ulissi sarà uno degli uomini di punta scelti dalla UAE Emirates per il Tour Down Under 2020, l’appuntamento che inaugurerà la nuova stagione di Ciclismo su strada. La tradizionale corsa di inizio anno, giunta alla ventiduesima edizione, si svolgerà nel comprensorio di Adelaide (Australia) dal 21 al 26 gennaio: sei le tappe da affrontare, una al giorno. La UAE Emirates ha scelto di presentarsi al Tour Down Under 2020 con una formazione molto competitiva e ha deciso di puntare forte su Diego Ulissi, che durante lo scorso anno ha ottenuto un buon nono posto. Oltre al trentenne toscano, i convocati della squadra qatariota sono: Jasper Philipsen (Belgio), Mikkel Bjerg (Danimarca), Aleksandr Riabushenko (Bielorussia), Marco Marcato (Italia), Sven Erik Bystr›m (Norvegia) e Vegard Stake Laengen (Norvegia). Ricordiamo che nelle precedenti due edizioni la corsa è stata vinta dal ... Leggi la notizia su oasport

