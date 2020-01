Chi sono le 10 persone più ricche del mondo (Di martedì 7 gennaio 2020) Puntuale come ogni anno arriva la classifica dei miliardari più ricchi del mondo stilata da Bloomberg. Anche per quest’anno il primo posto vede la sfida tra aziende tecnologiche, con Jeff Bezos che batte lo storico rivale Bill Gates e si piazza al vertice della classifica dei dieci multimiliardari del pianeta. Con un patrimonio di 118 miliardi di dollari, il fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon si conferma il più ricco di tutti anche per quest’anno, nonostante il divorzio dalla moglie abbia pesato lievemente sulla sua ricchezza. Il secondo posto è quindi occupato dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, che nel 2019 ha riportato un patrimonio personale di 113 miliardi di dollari. A chiudere il podio, in terza posizione troviamo l’imprenditore francese Bernard Arnault, proprietario del colosso del lusso Lvmh, che ha recentemente acquistato il marchio Tiffany & Co. Arnault ha un ... Leggi la notizia su wired

matteosalvinimi : #Salvini:Non bisogna mai avere paura degli estremisti. Nessun dialogo con chi vorrebbe cancellare Israele dalle car… - virginiaraggi : Sono passati 40 anni dall'assassinio di Piersanti Mattarella. Uno dei momenti più inquietanti della storia del nost… - raistolo : Caro ??@Corriere?, questo articolo che ospitate è semplicemente vergognoso. I vincitori di finanziamenti ERC sono t… -