C’è Posta Per Te, svelati due ospiti internazionali (Di martedì 7 gennaio 2020) Stanno per tornare le imperdibili storie di C’è Posta Per Te, raccontate come sempre dalla padrona di casa Maria De Filippi. Sabato 11 Gennaio, alle ore 21.10, su Canale 5 tornerà infatti uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori da casa, ma soprattutto dal mondo del web, che ogni anno si riunisce sui vari social per commentare la puntata e, perché no, ironizzare in maniera innocua sui protagonisti delle storie. Come prevede lo show, saranno presenti i vari mittenti che manderanno la Posta a persone con cui desiderano riallacciare un rapporto: un genitore, un parente, un compagno oppure una vecchia conoscenza. Non mancheranno ovviamente le storie con le celebrità, che si inseriranno all’interno di racconti che si trasformeranno poi in regali veri e propri per i destinatari della Posta. Ma chi saranno i vip che appariranno in questa edizione di ... Leggi la notizia su trendit

trash_italiano : Mancano 9 giorni a C’è Posta Per Te. - sweetlikevbenji : RT @SupportRossi46: Johnny Depp e Can Yaman a c'è posta per te??? Ma le fortunate destinatarie delle sorprese sanno di essere le preferite… - _rooosss___ : RT @deppscute: ragazzi Johnny Depp a c’è la posta per te. Sto piangendo davvero, guardate come brilla e com’è emozionato. -