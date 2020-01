Caldirola, precisazione sui social: pepato botta e risposta con un follower (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quando si è un personaggio noto bisogna purtroppo fare i conti con i furti d’identità. Succede spesso sui social di trovare profili che in realtà non appartengono al diretto interessato. Chiedere a Luca Caldirola, “titolare” attualmente di un semplice account twitter sul quale si diverte ogni tanto a ‘cinguettare‘. Il difensore del Benevento è dovuto intervenire sul proprio account ufficiale per smentire la sua presenza su Instagram dove, effettuando una ricerca, compare un “lucaCaldirola5” con tanto di immagine del calciatore con la maglia azzurra della Strega (tra l’altro ‘seguito‘ dal compagno di squadra Kragl). In realtà quel profilo è un fake, perchè il mancino di Desio ha chiuso da mesi il proprio account Instagram. “Qualunque profilo Instagram associato al mio nome non è ... Leggi la notizia su anteprima24

