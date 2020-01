Tennis, WTA Auckland 2020: Camila Giorgi conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitta Bonaventure in tre set (Di lunedì 6 gennaio 2020) Camila Giorgi centra il suo obiettivo e accede al tabellone principale del WTA di Auckland (Nuova Zelanda). L’azzurra (n.100 del mondo), testa di serie n.4 delle qualificazioni, ha sconfitto la belga Ysaline Bonaventure (n.117 del ranking) con lo score di 6-7 (4) 6-4 6-1 in 2 ore e 7 minuti di partita. Un successo in rimonta per la marchigiana che sta cercando di recuperare la miglior forma dopo i tanti problemi fisici del 2019. Un riscontro, da questo punto di vista, importante per il suo morale e domani, sul suo cammino, ci sarà l’americana Serena Williams e il confronto sarà sicuramente affascinante. Nel primo set l’avvio è equilibrato, ma Camila fatica a trovare la giusta continuità nei turni al servizio: lo dimostrano le tre palle break annullate dalla n.100 WTA nel quinto game. Una frazione, come detto, che non vede una giocatrice riuscire a prevalere rispetto ... Leggi la notizia su oasport

