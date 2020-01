Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 7 gennaio 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Su Rai 1 il film Non c'è più religione (Ita, 2016) di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. La tradizione del Presepe Vivente a Porto Buio, piccola isola del Mediterraneo, rischia di terminare perché non nascono più bambini. Il sindaco vorrebbe chiederne uno in prestito ai tunisini che vivono sull'isola. Su Rai 2 la prima puntata della seconda stagione de Il molo rosso. Alle 23.15 il film Sex & The City (USA, 2008) di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kristin Davis, Jennifer Hudson. Ma vediamo la prima serata. Alejandra si risveglia nel letto di Veronica e le confessa chi è veramente. Veronica la caccia di casa. Conrado è furioso dopo che ha scoperto che tra le due donne c'è qualcosa di più dell'amicizia e dice a Veronica di andare a recuperare ... Leggi la notizia su blogo

