Simona Ventura: "Dicevano che mi drogassi. Nel 2020 mi sposo" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Simona Ventura è stata l'ospite di punta della puntata di ieri di Da noi a ruota libera, l'appuntamento della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini su Rai1. La conduttrice piemontese ha presentato il libro Codice Ventura, sua seconda autobiografia dopo Crederci sempre, arrendersi mai. La Ventura ha fatto un annuncio che riguarderà lei e il fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi: "Quest'anno dovrebbero accadere molte cose belle. C'è il matrimonio nei miei piani, quindi vedremo. Dove non lo so, quando non lo so, nel 2020, stiamo ancora vedendo. Non ho ancora scelto i testimoni, devo ancora fare tutto. Vorrei fare una grande festa ... Adesso mi prende paura, ma sicuramente accadrà verso la fine dell'anno". Supersimo ha parlato di alcune maldicenze sul suo conto che le sono costate parte della carriera: "Sono una persona alla quale sono state fatte una enormità di ... Leggi la notizia su blogo

