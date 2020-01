Scuola: Tasse Scolastiche dal 2020 si possono pagare con il Modello F24 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un nuovo anno è iniziato e con esso ci sono sempre tante novità a cui abituarsi. Una delle primissime novità a cui le famiglie italiane dovranno abituarsi riguarda le Tasse Scolastiche e universitarie che a partire da questo 2020 si dovranno pagare con il Modello F24. Tutti conosciamo il Modello F24 lo utilizziamo molto spesso per pagare Tasse di ogni genere, da quest’anno si potrà utilizzare anche per pagare alcune delle Tasse legate alla Scuola e all’università. In particolar modo avremo modo di pagare Tasse di iscrizione, di esami, di frequenza e di diploma. Un cambiamento a cui ci si abituerà molto presto e che è entrato nelle case degli italiani insieme al decreto crescita del 2020. Come sappiamo il decreto crescita del 2020 si pone l’obiettivo di mettere in atto alcune manovre per contrastare l’evasione fiscale ed una delle manovre è proprio quella di predisporre il Modello F24 in ... Leggi la notizia su circuitoscuola

