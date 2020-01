Ricordate Adele, la cantante di Someone Like You? Ecco com’è adesso (Di lunedì 6 gennaio 2020) La ricordiamo tutti per le sue incredibili performance canore nelle canzoni “Hello” o “Someone Like You” solo per citare quelle più famose. Ma adesso Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come Adele, ha catalizzato l’attenzione di tutti i suoi fan, e non solo, per la sua incredibile trasformazione fisica. Ebbene si, la giovane cantante britannica ha lasciato tutti di sasso mostrandosi al mare dopo l’incredibile trasformazione. Ecco le foto che la ritraggono e che testimoniano l’incredibile cambiamento ottenuto. Il cambiamento di Adele QUANTI CHILI HA PERSO Adele? Adele ha perso circa 30kg. Alcuni fan l’hanno immortalata durante le sue vacanze ad Anguilla, nei Caraibi. Queste foto dimostrano come il suo corpo, grazie a dieta e sport, si sia completamente trasformato. In questi scatti la cantante si mostra felice. Sembra essersi ... Leggi la notizia su cronacasocial

