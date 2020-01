Posticipo Serie A, Napoli-Inter 1-3

Gran colpo dell'che passa in casa del(1-3) e risponde alla Juve. Nerazzurri presto in vantaggio: scivola Di Lorenzo, Lukaku ne approfitta, s'invola, entra in area e batte di sinistro (14'). Raddoppiocon lo scatenato Lukaku al 33':'bomba' dal limite, palla in rete dopo la papera di Meret. Ilaccorcia con una bella azione Fabian Ruiz-Callejon e tap-in ravvicinato di Milik (33'). Nella ripresasul 3-1, per l'ennesimo regalo difensivo partenopeo: Manolas 'stoppa', Lautaro Martinez ringrazia e segna (62').(Di lunedì 6 gennaio 2020)