Palermo ricorda Piersanti Mattarella: cerimonia a 40 anni dalla morte (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono trascorsi 40 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella: il Capo di Stato Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia celebrativa in via Libertà a Palermo. A ricordare e onorare l’ex Presidente della Regione Sicilia c’erano centinaia di persone tra le quali i figli, i nipoti e i parenti della famiglia. Ma hanno partecipato al ricordo anche figure istituzionali come il ministro del Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano. In rappresentanza della regione, invece, presenti il governatore Nello Musumeci, il presidente dell’Assemblea siciliana Gianfranco Miccichè, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Numerose, infine, anche le autorità civili e militari. Palermo ricorda Piersanti Mattarella Non esiste ancora una verità sulla morte di Piersanti Mattarella, l’ex Presidente della regione Sicilia, nonostante siano trascorsi 40 anni dall’omicidio. Il 6 ... Leggi la notizia su notizie

RaiNews : Oggi Palermo ricorda la figura e il valore dell'ex presidente della regione Sicilia e gli intitola un parco ma rest… - Notiziedi_it : PALERMO RICORDA PIERSANTI MATTARELLA - Notiziedi_it : PALERMO RICORDA PIERSANTI MATTARELLA -